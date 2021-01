Termina namoro de Monique Elias e Matheus Palheiras Reprodução internet

Por MH

Publicado 12/01/2021 05:00 | Atualizado 12/01/2021 06:42

Chegou ao fim o namoro da influenciadora Monique Elias, ex-primeira dama da Embelleze, com o empresário Matheus Palheiras. A coluna procurou a empresária de 38 anos, que confirmou a informação: "Era muito ciúme e eu não estava dando conta. Eu tô passando por muita pressão por causa do divórcio. Nem todo mundo aguenta. Eu sou feliz com ele, mas eu preciso de um tempo pra organizar minhas coisas. Está tudo meio fora do lugar", confessa Monique, que se divorciou no ano passado do empresário Itamar Serpa, de 78 anos, com quem foi casada por 12 aos. Atualmente Itamar também já fez a fila andar e está namorando a empresária Maria Alves de Lima.