Barreto evoluiu nos últimos jogos e é peça-chave no novo esquema do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/08/2021 09:38

Rio - Peça importante no novo esquema implementado por Enderson Moreira, o volante Barreto vem se afirmando a cada dia que passa na titularidade da equipe. Titular desde a 8ª rodada da Série B, o jogador explicou, na sua visão, o grande motivo para as quatro vitórias consecutivas desde que a equipe "abraçou" o novo técnico.

"Acredito que a nossa equipe tem sido mais compacta nesses últimos jogos. O Enderson enfatizou isso e pediu para que a gente jogasse mais junto e isso tem dado resultado. Não tomamos gols e ficamos felizes. A confiança aumenta também. Confiamos no pessoal da frente, sabemos que eles vão fazer o gol e na parte de trás procuramos defender da melhor maneira possível para dar esse equilíbrio. Time que toma poucos gols na competição como a Série B tende a chegar na parte de cima", disse Barreto.

Em entrevista coletiva concedida na tarde desta terça-feira (10), o jogador do Glorioso também exaltou a festa promovida pelos torcedores do Botafogo na porta do hotel onde a equipe se concentrava para a partida contra a Ponte Preta, vencida por 2 a 0, no último domingo.

"Quando somos crianças, sonhamos em jogar em time grande que tem uma torcida pesada igual aqui. Isso nos motivou muito. Víamos da janela do hotel a chegada deles desde cedo e isso nos deu um ânimo no jogo. Não esperava tantos torcedores, mas com isso só temos a ganhar porque temos que correr por eles também. Com certeza refletiu no jogo, porque entramos motivados. Estamos felizes com o momento e isso motivou bastante", afirmou o camisa 23.

Embalado na Série B, o Botafogo vai em busca da sua 5ª vitória consecutiva no campeonato e vê de perto a chance de entrar no G4 até o fim do primeiro turno, caso mantenha a regularidade. A equipe de Enderson Moreira volta a campo nesta quinta-feira, às 21h30, fora de casa, contra o Operário-PR.