Chay foi um dos modelos do novo lançamento - Divulgação/Botafogo

Chay foi um dos modelos do novo lançamentoDivulgação/Botafogo

Publicado 12/08/2021 13:47 | Atualizado 12/08/2021 13:47

Rio - Aniversariante do dia, o Botafogo completa nesta quinta-feira (12) 117 anos de futebol profissional e decidiu presentear seu torcedor com uma nova linha de uniformes. Em acordo com a fornecedora de material "Kappa", o alvinegro homenageou em sua nova camisa a cidade do Rio de Janeiro.

"Reservamos o lançamento da quarta camisa especialmente para o dia do aniversário do Clube. O conceito faz ode à Cidade Maravilhosa, que muito interage com a nossa história. Afinal, o Rio de Janeiro é o berço do clube mais tradicional do Brasil. O uniforme está lindo e temos certeza que será um sucesso", afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.

Publicidade

O novo uniforme é inspirado na bandeira do Rio de Janeiro. As novas camisas possuem as cores: azul celeste (atletas de linha) e azul escuro (goleiros).

"Já são dois anos de uma parceria extremamente proveitosa. Nesse meio tempo fizemos camisas que os torcedores gostaram muito, e isso pra gente é motivo de orgulho. Toda vez que lançamos um material novo e acompanhamos a repercussão, ficamos ainda mais felizes por fazer parte dessa história", exaltou o Diretor da Kappa no Brasil, André Giglio.