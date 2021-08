Enderson Moreira - Vitor Silva/ Botafogo

Rio - O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (12), às 21h30, contra o Operário-PR. No dia em que o futebol do clube comemora 117 anos, o alvinegro vê a chance real de se aproximar ainda mais do G4 e seguir com a invencibilidade do trabalho de Enderson Moreira, que empilhou quatro vitórias consecutivas desde que assumiu o comando do clube da estrela solitária.

Para o duelo da 17ª rodada, Enderson terá o desfalque da principal peça do elenco. Artilheiro e referência técnica, Chay permaneceu no Rio de Janeiro por conta de desgaste muscular. O meia-atacante está sendo preservado para a reta final do primeiro turno, nos jogos contra Brasil de Pelotas e Guarani.

Ainda de olho no meio-campo, Ricardinho e Kayque também ficaram de fora da relação e não viajam com a equipe para Ponta Grossa-PR. Recém-contratado e vivendo a expectativa de fazer sua reestreia pelo Botafogo, o lateral-esquerdo Jonathan foi outro que permaneceu no Rio de Janeiro e segue fazendo trabalho voltado à parte física.

Do outro lado, o "Fantasma" recebe o Botafogo também com desfalques. Alemão, Rafael Chorão e Leandrinho não entram em campo. O último, com um caso mais grave de lesão no joelho, deve perder toda a temporada do Brasileirão Série B.

EMBALADO?

O "novo" Botafogo de Enderson Moreira já conseguiu o maior número e vitórias em 2021. Desde que assumiu a equipe, o novo comandante conseguiu 12 pontos, 7 gols marcados e nenhum sofrido. Números expressivos para uma equipe que chegou a flertar com a zona de rebaixamento.

Agora olhando para o topo da tabela, o alvinegro vê a necessidade de manter a invencibilidade até o fim do primeiro turno. Pontuando bem na reta final, as chances de virar para o returno no G4 são reais, já que os adversários que estão acima se enfrentam em confrontos-diretos nas últimas três rodadas.

O Botafogo ocupa a 9ª colocação da Série B, com 25 pontos. Já o Operário-PR, com 24 pontos, está em 11º na tabela de classificação. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta-Grossa no Paraná.