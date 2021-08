Botafogo x Operário - Andrey Jonas / OPEC

Publicado 12/08/2021 23:28 | Atualizado 12/08/2021 23:35

Rio - No dia em que completa 117 anos de sua gloriosa história no futebol, o Botafogo não conseguiu dar o presente que gostaria para sua torcida. Na noite desta quinta-feira, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Operário-PR, debaixo de forte chuva no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 18ª rodada da Série B. Paulo Sérgio foi quem fez o único gol da partida.

A partida começou agitada e o torcedor do Botafogo teve motivos para acreditar que assistiria uma boa atuação. Logo aos dois minutos, o time quase abriu o placar. Guilherme Santos recebeu nas costas de Rodrigo Pimpão e cruzou para Rafael Navarro, que desviou na pequena área, obrigando o goleiro Simão a fazer grande defesa.

No entanto, foi o Operário quem saiu na frente. Thomaz chegou pela esquerda e cruzou na área do Alvinegro. O goleiro Diego Loureiro saiu mal, não conseguiu cortar e a bola sobrou na cabeça de Paulo Sérgio, que só empurrou para as redes. Foi o terceiro gol do atacante em sua carreira sobre o Glorioso. Na época em que defendia o Flamengo, ele já havia marcado duas vezes.

Mesmo com o gol sofrido e o adversário fazendo uma partida correta, o Botafogo ainda conseguia jogar melhor e não parou de criar oportunidades, chegando a ter 12 finalizações. As melhores chances aconteceram em cruzamento de Marco Antônio, que quase entrou direto, mas parou no travessão, e no último lance da primeira etapa, quando Pedro Castro bateu escanteio fechadinho e Diego Gonçalves desviou no primeiro pau. O jogador chegou a começar a comemorar, mas foi frustrado por mais uma boa defesa de Simão. Sem conseguir marcar, o time de Enderson Moreira foi em desvantagem para o vestiário.



Com o aumento da chuva em Ponta Grossa, o jogo das duas equipes acabou ficando mais difícil. Diferentemente do primeiro tempo, a partida passou ser disputada mais na base da força e com pouco brilho técnico. Diante deste cenário, mesmo com a dedicação das duas equipes, foram poucas as chances de gols no segundo tempo.

Por pouco, os donos da casa não aumentaram o placar. Na melhor chance de todo segundo tempo, Thomaz invadiu a área e rolou para Paulo Sérgio, sem goleiro, fazer o segundo dele. O atacante tocou para o gol, mas Gilvan conseguiu fazer o corte a tempo. O Botafogo ainda acertou um bom chute de fora da área nos acréscimos, mas parou novamente em Simão. No fim, o Glorioso ainda reclamou muito de um pênalti após a bola tocar na mão do zagueiro do Operário, mas a arbitragem não marcou nada.

Com a derrota, o Botafogo perde a chance de encostar no G-4 e estaciona na 10ª posição, com 25 pontos. A equipe carioca volta a campo no próximo domingo, às 18h15, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Nilton Santos.

OPERÁRIO-PR 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Estádio Germano Krüger

Árbitro: Douglas Marques das Flores

OPERÁRIO-PR: Simão, Alex Silva, Rodolfo Filemon, Reniê e Fabiano; Marcelo Santos, Leandro Vilela, Thomaz (Cleyton) e Rafael Longuine (Lucas Mendes) (Rafael Oller); Rodrigo Pimpão (Odivan) e Paulo Sérgio (Schumacher). Técnico: Matheus Costa

BOTAFOGO: Diego Loureiro, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Hugo); Luís Oyama (Matheus Frizzo), Barreto, Pedro Castro (Rafael Moura), Marco Antônio (Felipe Ferreira) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Matheus Nascimento). Técnico: Enderson Moreira.

Gols: Paulo Sérgio (7' do 1ºT) (OPE)

Cartões amarelos: Leandro Vilela e Simão (OPE); Rafael Navarro e Barreto (BOT)