Erik comemora aniversário de 117 anos do Botafogo - Foto: Divulgação/Conmebol

Erik comemora aniversário de 117 anos do BotafogoFoto: Divulgação/Conmebol

Publicado 12/08/2021 17:13

Rio - O ex-atacante do Botafogo, Erik, publicou em suas redes sociais uma declaração para o Glorioso que completa 117 anos nesta quinta-feira. Atualmente no Changchun Yatai, da China, o jogador aproveitou para dizer que "espera retornar um dia e ser muito feliz novamente".

"Parabéns, Botafogo, 117 anos. Glorioso . Obrigado pela oportunidade de vestir essa camisa Espero retornar um dia e ser Muito feliz novamente!!!", disse Erik, no Twitter.

Publicidade

Entre 2018 e 2019, Erik vestiu o uniforme do Botafogo em duas oportunidades e teve forte identificação com o Glorioso e com a torcida.