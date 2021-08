Chay - Vitor_Silva

Publicado 13/08/2021 17:18

Rio - O Botafogo está muito perto de acertar a renovação de Chay. Segundo o site "Globo Esporte", o Glorioso já se acertou com a Portuguesa, dona dos direitos econômicos, e depende apenas de um acordo com o jogador para selar a contratação em definitivo. Ele já deixou claro que quer permanecer no clube.

Inicialmente, o contrato de empréstimo de Chay previa que o Botafogo teria que pagar R$ 500 mil para tê-lo em definitivo. No entanto, a Portuguesa esteve aberta a uma flexibilização e tornou o negócio viável.

Chay é um dos destaques do Botafogo na temporada. Destaque com a Lusa no Carioca, ele chegou ao Glorioso para a disputa da Série B e marcou sete gols em 14 jogos.