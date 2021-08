Chay - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/08/2021 18:00

Rio - O Botafogo está bem perto de sacramentar a permanência de Chay no seu elenco para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Glorioso irá pagar R$ 400 mil para a Portuguesa por 50% dos direitos do atleta, que é o grande destaque do Alvinegro na Série B.

Para a negociação acontecer, o clube da Ilha do Governador topou receber menos do que os R$ 500 mil, que haviam sido estabelecidos em contrato de empréstimo, caso o Botafogo desejasse manter Chay em definitivo. Com isso, a Lusa irá manter 50% dos direitos do jogador.



Agora, o Botafogo negocia com os representantes de Chay para chegar a acordo quanto a aumento de salário e outros pagamentos. De acordo com o "Canal do TF", o novo contrato do jogador com o Botafogo deverá ser até o fim de 2024.

Após se destacar pela Portuguesa no Carioca, Chay chegou ao Botafogo para a disputa da Série B. Com gols e boas atuações, o jogador conquistou os torcedores alvinegros. Ele atuou em 13 jogos e fez sete gols pelo Glorioso.