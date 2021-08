Sergio Orteman - Divulgação / Olimpia

Publicado 15/08/2021 11:29

Paraguai - A goleada sofrida para o Flamengo na Libertadores, no jogo de ida das quartas de final, selou o destino de Sergio Orteman no comando do Olimpia. O clube paraguaio anunciou a demissão do técnico e escreveu uma despedida divulgada nas redes sociais.

"Obrigado por tudo, Profe Sergio! Pela sua dedicação. Pelo seu profissionalismo desde o dia em que assumiu o cargo. Pelo tempo que estivemos juntos. Todo o sucesso do mundo pelo que vem em sua carreira! Nós nos encontraremos de novo", dizia a publicação do clube paraguaio.



As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira no Mané Garrincha pelo jogo de volta da competição. O Flamengo pode perder até mesmo por 3 a 0 que garante vaga na semifinal da competição.