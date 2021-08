Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/08/2021 14:00 | Atualizado 14/08/2021 15:40

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, o atacante Pedro participou sem problemas do treino do Flamengo no Ninho do Urubu e com isso está confirmado para enfrentar o Sport Recife, em duelo que vai acontecer neste domingo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O jogador foi relacionado para a partida. Renê e Thiago Maia contaminados com a Covid-19 estão fora. Gustavo Henrique com uma virose, também não foi para a partida. Rodrigo Caio, Piris da Motta e César, que estão lesionados, também ficam de fora do confronto do Brasileirão. Gabigol e Diego Ribas estão suspensos.

Pedro se lesionou durante o duelo contra o Internacional, no último domingo, pela competição. O jogador teve uma entorse no tornozelo, porém, nenhum lesão mais grave foi diagnosticada. Ele acabou não viajando para o Paraguai e se recuperou da contusão.



O jogador, de 24 anos, deverá ser titular contra o Sport Recife. Gabigol, expulso contra o Internacional, não poderá estar em campo. Rodrigo Muniz, antiga terceira opção para a posição, viajou para a Europa, onde irá se apresentar ao Fulham, seu novo clube.