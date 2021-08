Thiago Mendes - Lyon

Publicado 13/08/2021 19:20

Rio - Thiago Mendes não vestirá a camisa do Flamengo. Na noite desta sexta-feira, a esposa do jogador do Lyon, Kelly Mendes, foi às redes sociais dizer que as negociações para que ele defenda o Rubro-Negro foram encerradas.

"Quero muito agradecer ao Bruno Spindel e ao Marcos Braz pelo esforço que eles fizeram, mas hoje eu e o empresário do Thiago decidimos encerrar as negociações para ida dele ao Flamengo. Retornar ao Brasil vestindo essa camisa era um sonho dele, mas voltamos ao Lyon muito felizes. Sabemos a importância que ele tem para o elenco", disse Kelly no Instagram.

"Agradeço muito o carinho da torcida do Flamengo com minha família. Obrigado a todas as pessoas que oraram. Espero que seja um ano repleto de bençãos. Obrigado, nação rubro-negra! Espero nos vermos logo ali", completou.

Sem Thiago Mendes, o nome de Andreas Pereira, do Manchester United, ganha força. Segundo a TNT Sports, o Rubro-Negro já fez uma oferta pelo jogador.