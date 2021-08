Arrascaeta - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/08/2021 15:50

Paraguai - A goleada do Flamengo sobre o Olimpia segue repercutindo na imprensa sul-americana. O presidente do clube paraguaio, Miguel Brunotte, deu uma entrevista à rádio Urbana 106.9 FM e detonou a arbitragem do jogo de ida válido pelas quartas de finais da Libertadores. Na opinião do mandatário, o lance envolvendo o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, e argentino Victor Salazar, do Olimpia, merecia ter sido punido com expulsão para o jogador do clube brasileiro. O mandatário chegou a pedir a prisão do atleta rubro-negro.

"Incrível a ação do árbitro, que não só não expulsou o jogador diretamente, ele deveria ter sido preso, e também deu a falta para o Flamengo. Neste momento, o departamento técnico está armando um material, tentando ser o mais objetivo possível neste tema. Por sorte, há tecnologia, há filmagens, e vamos enviar com uma nota de protesto. Queremos fazer de forma profissional", afirmou.



O lance aconteceu quando o jogo estava 1 a 0 para o Flamengo. O jogador do Olimpia sofreu um traumatismo craniano, convulsões e teve que deixar o jogo. Pelo lance, que foi involuntário, Arrascaeta não recebeu nem um cartão amarelo.