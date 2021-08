Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Márcio Tannure, chefe do departamento médico do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/08/2021 19:44

Rio - O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, foi denunciado pela Procuradoria do STJD por conta da confusão na partida contra o São Paulo, no último dia 25, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele se desentendeu com membros da comissão técnico do time paulista e acabou expulso.

Caso seja condenado, Tannure pode pegar até 12 jogos de suspensão. Ele foi denunciado nos artigos 254 (praticar jogada violenta), com punição de uma a seis partidas, e 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva), também de uma a seis partidas.

Publicidade

Além de Tannure, os auxiliares do São Paulo Juan Branda e Alejandro Kohan também foram denunciados. Os dois foram enquadrados apenas no artigo 258.