Flamengo x OlímpiaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/08/2021 16:54

Rio - O presidente do Olimpia, Miguel Brunotte, ficou na bronca com a arbitragem na goleada sofrida por 4 a 1 para o Flamengo, na última quarta-feira. Em entrevista ao site "ABC", do Paraguai, o cartola chegou a falar em "esquema" e garantiu que fará uma reclamação formal à Conmebol.

"Isso não foi pênalti. Vamos enviar (formalmente) o nosso protesto. Não sei em que vai terminar tudo isso, mas queremos deixar claro a nossa postura diante de tudo isso", declarou Brunotte.



"Sabíamos que enfrentaríamos um grande rival, mas não sabíamos que iamos enfrentar um esquema que de uma forma cirúrgica nos foi tirando da partida. Ele (Arrascaeta) o viu chegar, ele levanta os braços, diria até que criminal", completou.



Flamengo e Olimpia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h15, no Mané Garrincha, em Brasília. O Rubro-Negro pode perder por 3 a 0 que ainda assim garantirá vaga na semifinal da Libertadores.