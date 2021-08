Flamengo goleou o Olimpia - Alexandre Vidal / Flamengo

12/08/2021

Rio - O Flamengo está com um pé na semifinal da Libertadores. Após golear o Olimpia por 4 a 1 no Paraguai, o Rubro-Negro poderá perder até por 3 a 0 no Brasil que irá avançar de fase. Porém, na opinião do jornalista Mauro Cezar Pereira, alguns detalhes que não tiveram a ver com a competência rubro-negra foram decisivos para o resultado.

"Não fosse pelo VAR, o preciosismo (de sempre) diante do gol adversário custaria caro. Que sorte do Flamengo! Mas ela não esteve ao lado apenas na anulação do cartão vermelho para o lateral-esquerdo. Bruno Henrique chutou torto e a tentativa de finalização virou assistência para Gabigol ampliar, 3 a 1", disse.

O jornalista ainda fez questão de criticar a forma como o Flamengo atuou diante do clube paraguaio. "Além disso, o Flamengo não pode, nem deve, com o atual elenco, ir a campo para jogar contra um time como o Olimpia atual apostando em velozes transições. A imposição é marca da equipe desde 2019. Não se trata de ter querer repetir o chamado "ano de ouro", mas ter consciência de que existe uma identidade de jogo que não deve ser abandonada", afirmou.