Rodrigo CaioReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 12/08/2021 16:26

Rio - Rodrigo Caio não gostou nada de uma notícia dada pelo jornalista Renato Maurício Prado sobre uma grave lesão que ele teria no quadril. Através das redes sociais nesta quinta-feira, o zagueiro do Flamengo desmentiu a informação e disse que Renato desrespeitou o trabalho dos médicos e até sua própria profissão.

"Nos últimos dias, tenho me dedicado quase que 100% do meu tempo à minha recuperação. Sigo, de forma rigorosa, o cronograma pré estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Hoje, porém, infelizmente, me senti na obrigação de interromper minhas atividades para responder ao jornalista Renato Maurício Prado, que publicou uma nota absurda e mentirosa. Em toda minha carreira, jamais tive problemas no quadril e senti qualquer incômodo na região. Falar que estou jogando com infiltrações e, ainda por cima, afirmar que o meu caso é o mesmo que prejudicou a gloriosa e incomparável carreira do nosso eterno ídolo e multicampeão Gustavo Kuerten é algo deplorável e lamentável", escreveu o jogador.

"Pela ética jornalística, antes de publicar algo, é preciso apurar (de forma correta) e ouvir as partes envolvidas. No lamentável texto de Renato Maurício Prado, o jornalista fez um diagnóstico médico errôneo, que não cabe à sua profissão, e ignorou tudo que rege o manual do bom jornalismo. Repito e reforço que respeito, demais, o trabalho da imprensa. Como sempre fiz em toda a minha carreira, estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida, quando for necessário. Por favor, tenha mais responsabilidade com a digníssima e extremamente importante profissão. Respeite-a como eu a respeito”, completou.



Rodrigo Caio tem convivido com diversas lesões nos últimos meses. Segundo o Flamengo, atualmente o jogador está passando por um "reequilíbrio muscular". A expectativa é que ele atue no jogo de volta contra o Olimpia, pela Libertadores.