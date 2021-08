VAR divulga áudios e imagens dos lances polêmicos da vitória do Flamengo sobre o Olimpia pela Libertadores - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 12/08/2021 15:18

A Conmebol divulgou, nesta quinta-feira, as imagens e o áudio da checagem do VAR de dois lances que geraram polêmica na goleada do Flamengo sobre o Olimpia por 4 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

O primeiro lance é a forte dividida entre Arrascaeta e Salazar, que ocorreu aos 23 minutos do primeiro tempo. Fernando Rapallini, árbitro da partida, marcou falta a favor do Flamengo, mas foi alvo de reclamações após o paraguaio cair no gramado e ser retirado de ambulância. O choque, inclusive, resultou num traumatismo craniano no lateral do Olimpia.



Na avaliação do árbitro de vídeo, a decisão foi correta. Em conversa com Raspallini, o argentino Mauro Vigliano, que estava na cabine, diz que o golpe de Arrascaeta foi "totalmente acidental" e ocorreu após a falta de Salazar por baixo.

- A mão do (jogador) do Flamengo golpeia sem querer. (...) É tudo normal, o golpe que recebe é um golpe totalmente acidental. Produto da disputa. Golpe com a mão, mas sem intenção - analisou Vigliano.

Outro lance que gerou polêmica aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Arrascaeta foi derrubado dentro da área, mas o árbitro de campo não considerou falta e mandou o jogo seguir. Na sequência, Filipe Luis parou o ataque do Olimpia, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.



O VAR entrou novamente em ação e recomendou Raspallini a rever o lance de Arrascaeta na área. Após vários ângulos, o árbitro viu o pisão no uruguaio, marcou pênalti para o Flamengo (convertido por Gabigol) e anulou o cartão vermelho de Filipe Luís. O diálogo seguiu assim:

- VAR: Te darei um par de ângulos para que avalie.

- Árbitro: Aqui vejo que ele é pisado. Me dê outro ângulo, por favor. Sim. Ele é pisado.

- VAR: Se o amarelo do 16 (Filipe Luís) é por (falta) tática, tem que cancelar.

- Árbitro: É por tática.

- VAR: Correto.