Nacho FernándezPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 12/08/2021 16:06

Rio - O meia uruguaio Arrascaeta tem sido o principal destaque estrangeiro do futebol brasileiro nos últimos anos, porém, na opinião do ex-jogador da seleção brasileira, Zé Elias, um outro atleta poderá desbancá-lo em breve. De acordo com a opinião do atual comentarista dos Canais Disney, o meia atleticano Nacho Fernández tem mais futebol que o atleta do Flamengo.

"Eu acho que o Nacho é até um pouquinho melhor do que o Arrascaeta. Arrascaeta é um jogador técnico. Eu acho ele sensacional, mas ele não tem a versatilidade do Nacho. Nacho volta para marcar, corre o campo todo. São estilos diferentes. Eu gosto mais do Nacho, porque participa mais do jogo. Acho o Nacho mais completo, mas não desvalorizo o Arrascaeta", afirmou.



Os dois jogadores foram bem importantes nas vitórias das suas equipes na última quarta-feira pela Libertadores. Arrascaeta fez um gol e sofreu um pênalti na goleada do Flamengo sobre o Olimpia, enquanto Nacho fez o gol único do Galo na vitória sobre o River Plate.