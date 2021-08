Flamengo venceu o Olimpia pelo placar de 4 a 1 - Foto: Divulgação/Conmebol

Flamengo venceu o Olimpia pelo placar de 4 a 1Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 12/08/2021 16:39

Rio - Alegria pela goleada e revolta por mais um caso de racismo no futebol. O Flamengo, através de sua diretoria, está coletando material em vídeo e preparando uma apresentação para levar à Conmebol, visando com que a entidade apure os fatos. Gritos de "macaco" vieram das arquibancadas do Estádio Manuel Ferreira, na última quarta-feira, em partida contra o Olimpia, pela Libertadores. A informação é do site "ge.globo".

Dentre uma das vítimas de racismo estava Gabigol, artilheiro da noite com dois gols marcados.

Publicidade

"Eu sofri também. Depois do jogo, tive que dar coletiva, atravessei o campo e discuti com o cara da Conmebol. Eles falaram que iam denunciar e não aconteceria mais. É muito ruim. Isso não existe mais. Ficamos tristes e não é a primeira vez. Aconteceram várias vezes comigo, com colegas e não gostamos", disse o atacante do Flamengo.



As frases de injúria começaram a ser disparadas ainda no fim da primeira etapa. Principal alvo dos torcedores do Olímpia, Gabriel Batista desabafou em sua conta oficial do Instagram.

Publicidade

Através de sua conta oficial no Twitter, o Flamengo emitiu nota oficial repudiando o caso e alegou que irá tomar as "providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida."

Publicidade

O clube informa que apresentará uma denúncia formal à Conmebol e confia que a referida entidade de administração desportiva tomará as providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 12, 2021

Publicidade

A partida de volta com o Olimpia será a próxima quarta-feira, em Brasília. Com a vitória de 4 a 1 no Paraguai, o Flamengo pode até perder por 3 a 0 que se classifica.