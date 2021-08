Flamengo x Olímpia - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo x OlímpiaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/08/2021 18:15

Rio - A goleada do Flamengo sobre o Olímpida por 4 a 1 na última quarta-feira bateu recorde de audiência na Fox Sports. A primeira partida das quartas de final da Libertadores ficou com 12 pontos de média e marcou picos de 14 pontos, de acordo com o portal Notícias da TV, alcançando os números do antigo recorde, que já era do Rubro-negro com o confronto de oitavas de final contra o Defensa y Justicia (ARG).

Os números foram suficientes para colocar a Fox Sports no primeiro lugar de audiência da TV fechada durante a transmissão da partida. A goleada desbancou os canais Viva e GloboNews, ambos do grupo Globosat.

No ranking geral, da TV aberta e fechada, a Fox Sports conseguiu atingir o quarto lugar, ficando atrás apenas da Globo, da Record e do SBT. O canal esportivo do grupo Disney conseguiu ficar na frente de emissoras como Band e RedeTV.

Flamengo e Olímpia voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 18, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Rubro-negro tem a vantagem do empate e pode perder por até dois gols de diferença.