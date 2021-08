Rebeca Andrade foi homenageada pelo Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/08/2021 18:40

Rio - Nesta quinta-feira (12), a ginasta Rebeca Andrade, medalha de ouro no salto e prata no individual geral, foi homenageada pelo Flamengo e recebeu uma placa personalizada após fazer história no Japão.

A atleta foi vice-campeã no solo, individual geral, ao som de "Baile de Favela" na apresentação dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A recepção foi no ginásio de treinamento de ginástica artística do Rubro-Negro, no Rio de Janeiro, e contou com o encontro da ginasta e o autor da música, MC João.

“Fiquei muito feliz. Gostaria de agradecer toda a torcida, todo o apoio que o Flamengo dá para todas nós. Isso é muito importante. Para mim é um prazer ser a representante e ser inspiração para todas essas crianças. Estou muito feliz. Essas medalhas não são só minhas. Todas as gerações que já passaram fizeram parte desse processo. Espero que as próximas gerações façam ainda mais sucesso. É igual foguete, gente, só vai pra cima”, disse Rebeca Andrade à FlaTV.



“Eu adoro a batida do funk. Foi muito especial para mim levar a cultura brasileira do funk para o mundo. Graças a Deus representei bem”, completou.