Conmebol revela que abrirá procedimento para investigar episódio de injúria racial da torcida do Olimpia contra os jogadores do FlamengoFoto: Reprodução/Fox Sports

Publicado 12/08/2021 19:16

Rio - A Unidade Disciplinar da Conmebol abrirá um procedimento para investigar o caso de injúria racial envolvendo a torcida do Olimpia, na derrota por 4 a 1, para o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores. A informação é do portal "UOL".

Com a responsabilidade de encaminhar para julgamento do Tribunal da entidade todos os casos nos quais entende ter havido infração ao Código Disciplinar, o Olimpia pode correr o risco de ser punido, caso o processo avance.

De acordo com o portal "UOL Esportes", a Unidade Disciplinar da Conmebol teve acesso aos relatórios feitos pelo delegado da partida, Selim Doumet e pelo árbitro Fernando Rapallini. Na arquibancada, tiveram registros da torcida do Olimpia chamando os jogadores do Flamengo de "macaco".

Em um dos registros, é possível ouvir o atacante do Olimpia, Roque Santa Cruz, se encontrar com a arquibancada e dizer: "Esse, não".

Por este motivo, o técnico Renato Gaúcho conversou com o árbitro da partida que imediatamente acionou os oficiais da Conmebol que estavam escalados para o jogo. Durante a coletiva, Renato comentou sobre o caso e pediu providências.

Em contato com a entidade, o Flamengo informou que apresentaria uma denúncia formal, além de dizer que "confia que a referida entidade de administração desportiva tomará as providências cabíveis em face da gravidade e da ilicitude da situação ocorrida".