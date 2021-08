Gabigol foi convocado novamente por Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Gabigol foi convocado novamente por TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/08/2021 12:00

Rio - A expectativa se confirmou: Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, do Flamengo, foram convocados por Tite, nesta sexta-feira, para os três jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas no início de setembro. Assim, os atletas serão desfalques para o Rubro-Negro em, ao menos, uma partida do Campeonato Brasileiro. Também existe a possibilidade de perderem o jogo de volta da Copa do Brasil, nas quartas de final contra o Grêmio, no Rio de Janeiro.

A Seleção Brasileira se apresenta em São Paulo no dia 1º de setembro e entra em campo nos dias 2, 5 e 9 de setembro. O Flamengo enfrenta o Atlético-GO, pelo Brasileirão, no dia 5. A CBF ainda não definiu a data do duelo de volta com o Grêmio. Como a partida ida será no dia 25 de agosto, a tendência é de que fosse realizado no dia 1º de setembro. Confira o calendário completo abaixo.



Questionado sobre o tema após a divulgação dos convocados, o diretor Juninho afirmou que já conversou com Manoel Flores, diretor de competições da CBF, que prometeu realizar ajustes no calendário para que os clubes brasileiros que tiveram atletas convocados não sejam prejudicados pela Seleção Brasileira.



"Nós já conversamos com o Manoel Flores, que disse que hoje mesmo será publicado um ajuste para que evite esse conflito com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados", afirmou o diretor Juninho na sede da CBF.



Recentemente, tanto Everton Ribeiro quanto Gabigol falaram a respeito da Seleção Brasileira, o sonho de disputar a Copa do Mundo e o dia a dia no Ninho. Relembre o que o camisa 7 falou em entrevista exclusiva ao LANCE!.



"Eu levo essa situação com tranquilidade (conciliar expectativa pelo Mundial e trabalho do dia a dia no Ninho do Urubu), pois eu sei que o mais importante é eu estar focado aqui no Flamengo. O meu pensamento é totalmente aqui, para poder fazer o meu melhor e ser convocado. Tudo passa pelo que eu fizer no dia a dia. Eu procuro estar sempre me cuidando e fazendo o meu melhor nos treinamentos, principalmente nos jogos, para ajudar o Flamengo", afirmou.



"Dividido, não. Quando estou no Flamengo, eu vou dar minha vida como sempre. E quando estiver lá, também darei minha vida. É sempre uma honra ser convocado. Vamos esperar a convocação, ver se pinta meu nome lá. Meu sonho é sempre ir para a Seleção e disputar a Copa do Mundo", comentou Gabigol, após os dois gols e a assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Olímpia.



O CALENDÁRIO DE SETEMBRO



Confira, abaixo, o calendário de partidas e a programação de Flamengo e Seleção Brasileira para o final do mês de agosto e o início de setembro.



25 de agosto, quarta-feira - Ida das quartas de final da Copa do Brasil

Grêmio x Flamengo, em Porto Alegre



29 de agosto, domingo - 19ª rodada do Brasileirão

Santos x Flamengo, em Santos



30 de setembro, segunda*

Início da apresentação da Seleção Brasileira em São Paulo



1º de setembro, quarta*

Possível data da volta entre Flamengo x Grêmio (CBF ainda não confirmou)



2 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-Americanas

Chile x Brasil, em Santiago



5 de setembro, domingo - 20ª rodada do Brasileirão

Flamengo x Atlético-GO, no Rio de Janeiro



5 de setembro, domingo - Eliminatórias Sul-Americanas

Brasil x Argentina, em São Paulo



9 de setembro, quinta - Eliminatórias Sul-Americanas

Brasil x Peru, em Recife



11 de setembro, sábado - 21ª rodada do Brasileirão

Palmeiras x Flamengo, em São Paulo