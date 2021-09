Diego Alves - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 23/09/2021 17:51

Rio - Se o Flamengo conseguiu superar o Barcelona-EQU por 2 a 0, na noite da última quarta-feira, muito se deve a atuação do goleiro Diego Alves. Antes do clube carioca abrir o placar, o defensor protagonizou uma série de difíceis defesas. Pela boa partida, o arqueiro foi destaque na imprensa espanhola.

O jornal espanhol 'Marca' destacou que o camisa 1 foi responsável por evitar outro resultado, fazendo defesas "impossíveis" no Maracanã, e chamou o goleiro de "São Diego Alves".

"Os comandados de Renato Gaúcho foram, por vezes, um rolo compressor. A confiança no ataque, porém, disfarçou deficiências na defesa, que teve a estreia de David Luiz. Se não fosse Diego Alves, o resultado seria diferente", apontou o periódico, antes de completar:

"Antes [dos gols de Bruno Henrique], Diego Alves salvou os cariocas com duas defesas impossíveis após um escanteio. O ex-jogador do Almería e do Valencia pegou dois chutes à queima-roupa de Mastriani e Preciado, que eram gols certos. Quase na sequência, o goleiro brasileiro frustrou outra oportunidade clara para o Barcelona", finalizou.

A partida de volta entre os clubes está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Monumental de Guayaquil. O Flamengo pode perder por até um gol de diferença, que garante a classificação para a grande final.