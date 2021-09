Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 23/09/2021 16:41

Rio - Apesar da vitória e boa vantagem para o jogo de volta da semifinal da Libertadores, o Flamengo recebeu críticas pelo desempenho diante do Barcelona-EQU. Eric Faria, repórter do Grupo Globo, usou o Twitter para questionar veementemente o trabalho de Renato Gaúcho.



Primeiro, o jornalista afirmou que o Flamengo não apresenta um plano tático e que foi salvo pela individualidade de seus jogadores. Segundo Eric Faria, "Renato segue sem apresentar nada" no comando técnico do time.



"O Flamengo ganhou. Mas é um time que segue sem nada de parte tática. Teve 11 x 10 durante todo o segundo tempo e pressionou durante 10 minutinhos apenas. Foi mais uma partida resolvida na individualidade. Renato segue sem apresentar nada", disparou.



A opinião repercutiu na rede. Enquanto alguns torcedores concordaram com a visão do jornalista, outros o rebateram.



"Não exagera. Nada é muito forte. O cara tem 20 vitórias e só é individualidade? Menos...", disse um rubro-negro.



"O time não força, não agride e sai lento da defesa. Parece sem vontade. Faz os gols no talento individual", exclamou outro.

Diante da repercussão, Eric Faria voltou a ilustrar o trabalho de Renato Gaúcho, e o comparou com os de Domènec Torrent e Rogério Ceni, ex-treinadores do Flamengo.



"Criticar o atual Flamengo não significa que antes com Ceni e Dome estava bom. Os resultados do Renato são ótimos. Mas não vejo o Flamengo controlar o adversário. Dar o ritmo que o time quer na partida. Simples", escreveu Eric.



O Flamengo segue invicto na Libertadores 2021. Na última quarta-feira, no Maracanã, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 e abriu uma importante vantagem no jogo de ida das semifinais da competição. Essa foi a 80ª vitória do clube na história da disputa sul-americana.