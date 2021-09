David Luiz - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/09/2021 16:32

Rio - O comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, destacou no "Seleção SporTV", a estreia do zagueiro David Luiz na vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

"Gostei do David Luiz ontem, mas confesso que gostei mais do Andreas Pereira", disse PVC no programa Seleção SporTV. "Mas o David Luiz foi muito seguro. Ele é muito seguro. Ele é rápido, tem saída de bola, tem uma série de qualidades que vão melhorar o sistema defensivo do Flamengo, que teve problemas ontem", disse o comentarista PVC, no 'Seleção SporTV'.

Tinha muito espaço. O Flamengo amassou o Barcelona no 1° tempo, mas deixou espaço, e o Barcelona criou oportunidades, podia ter feito 1 a 0. Mas o David Luiz fez uma belíssima estreia, diria que deu água na boca", concluiu.