Renata Fan - Divulgação

Publicado 23/09/2021 15:23

Rio - A apresentadora Renata Fan, do "Jogo Aberto", da Band, exaltou a partida do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Além disso, destacou o primeiro tempo do jogo como "perfeito" e elogiou a atuação de Bruno Henrique e estreia de David Luiz.

"Foi 2 a 0 e poderia ser mais. Mas não tem como não elogiar. Um Flamengo insinuante, que foi pra cima com o apoio da torcida, bem diferente daquela partida horrorosa contra o Grêmio", disse a apresentadora Renata Fan, do 'Jogo Aberto'.



"Impressionante como o Bruno Henrique aparece na hora que vale, na hora da decisão. E o David Luiz ontem (quarta) seguro, parecia que jogava no Flamengo há muito tempo", concluiu a apresentadora.