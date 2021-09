Gabigol e Neymar - Daniel Castelo Branco

Gabigol e NeymarDaniel Castelo Branco

Publicado 23/09/2021 12:01 | Atualizado 23/09/2021 12:14

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Barcelona, de Guayaquil, na Libertadores, os torcedores do clube carioca amanheceram com uma conversa empolgante de Gabigol com Neymar. Nas redes sociais, o artilheiro rubro-negro convidou o craque do PSG para jogar no clube da Gávea.

Hahahaha todo mundo já imagina.. Maraca lotado, semi de liberta.. RJ pegando fogo, aquele climahttps://t.co/G07rWuwyqL — Gabi (@gabigol) September 23, 2021

Tudo começou com Neymar desejando boa sorte a Gabigol no Twitter, após postagem do artilheiro do Flamengo sobre a partida da última quarta-feira. O artilheiro rubro-negro respondeu convidando Neymar a defender o clube carioca: "Esperando você". O camisa 10 da Seleção por sua vez não titubeou e rebateu: "Já pensou?".

Com isso, o delírio dos torcedores do Flamengo na rede social já era imenso. Gabigol tratou de registrar com palavras os pensamentos dos rubro-negros. "Hahahaha todo mundo já imagina.. Maraca lotado, semi de liberta.. RJ pegando fogo, aquele clima", escreveu o ídolo rubro-negro.