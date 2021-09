Alexandre Gallo destrincha características do atacante Kenedy - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/09/2021 17:18

Rio - Em entrevista à "ESPN", o técnico Alexandre Gallo comentou sobre as características do atacante Kenedy, reforço que chegou do Velho Continente ao Flamengo, na janela de transferências no meio deste ano. Gallo comandou o jogador nas categorias de base da seleção brasileira.

"O Kenedy era um dos grandes jogadores da base na minha época e sempre foi titular comigo. Eu gostava muito dele e da função que ele fazia. É um jogador ofensivo, rápido, privilegiado fisicamente e que chuta muito bem. Ele foi subutilizado na Europa e poderia ter jogado mais. Algumas vezes foi usado como lateral-esquerdo, mas ele não tem características para isso de marcação", disse Alexandre Gallo.



"O melhor lugar dele é pelo lado direito trazendo para dentro. Pode ser um segundo atacante, mas é muito agudo e sempre prepara a jogada para a finalização. Jogando pela esquerda eu acho que ele perde um pouco porque fica só com o canto de campo. Ele é um canhoto mesmo e gosta de fazer tabelas. O Kenedy tem muita velocidade e pode ajudar muito no escape. Ele vai ajudar muito ao Flamengo em uma equipe cheia de craques", concluiu.