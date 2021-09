Isadora Pompeo e Thiago Maia - Reprodução

Isadora Pompeo e Thiago MaiaReprodução

Publicado 21/09/2021 16:43

Rio - Jogador do Flamengo, Thiago Maia, viveu momentos conturbados em 2021. Além da recuperação de uma grave lesão no joelho, o jogador teve que enfrentar uma separação pouco mais de dois meses após se casar. A ex-mulher do atleta, a cantora Isadora Pompeo falou sobre o tema em entrevista à Karina Bacchi, no canal Positivamente Podcast, no Youtube.

"Nunca falei disso, nem no meu Instagram, nem nada, mas vou falar… Foi um baque. A Isadora ser humana sofre todos os dias, chora quando pode. Tem momentos assim que eu falo: “Cara, eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo certo”. Eu me preparei, eu me guardei para essa pessoa. Eu esperei essa pessoa. Eu creio que fui a mulher que pude ser, o melhor que eu pude ser. O melhor que eu tinha, eu dei", disse.



Thiago Maia chegou ao Flamengo no ano passado em empréstimo ao Lille, da França. Após ser lesionar ainda na última temporada, ele teve o seu vínculo renovado com o Rubro-Negro até o meio do ano que vem.