Gabigol e Zico se abraçam - Alexandre Vidal / Flamengo

Gabigol e Zico se abraçamAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 21/09/2021 15:30 | Atualizado 21/09/2021 15:31

Rio - Após alguns jogadores e também o jornalista Mauro Cezar Pereira, Zico foi mais um a sair em defesa de Maurício Isla, que desabafou após receber críticas de torcedores do Flamengo nas redes sociais. Em entrevista à ESPN Brasil, o maior ídolo da história do clube carioca falou sobre o ocorrido.

"Sempre tem isso. O Flamengo tem os dois lados. Com as redes sociais, essas coisas aumentam. Muita gente fala. Eu acho que não pode se deixar por isso, não pode entrar nessa onda. O importante é saber porque essas críticas e porque não está funcionando o rendimento dentro de campo. O negócio é levar para o lado profissional", afirmou.

Zico ainda relembrou que as cobranças excessivas que acontecem no Flamengo já fizeram com que grandes jogadores tivessem que deixar o Rubro-Negro. O Galinho relembrou a saída de Djalminha do clube carioca.



"Quando você está no Flamengo se espera uma coisa e hoje as cobranças são ainda maiores. O time vem de muitas conquistas e o torcedor cobra ainda mais. Ele precisa ter tranquilidade, ele é experiente. Tem que tentar tirar cada vez mais o melhor dele, para ele ter tranquilidade para jogar. Flamengo já perdeu jogadores por conta disso. Teve época que jogadores não podiam pegar na bola que a torcida pegava no pé. Teve o Djalminha. A torcida é muito exigente", disse.