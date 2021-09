Clube equatoriano divulgou retorno de torcedores ao Monumental - Divulgação/Barcelona SC

Publicado 20/09/2021 15:02

Guayaquil (EQU) - Na tarde desta segunda-feira (20), o Comitê de Operações de Emergência Nacional (COE) do Equador aprovou a solicitação do Barcelona para poder contar com 30% da capacidade do Estádio Monumental de Guayaquil no duelo contra o Flamengo, na próxima semana, pela segunda partida da semifinal da Libertadores.

Após longa reunião do comitê, o presidente do COE Nacional, Juan Zapata, também diretor do Serviço Integrado de Segurança do Equador, comunicou a autorização para o duelo decisivo do próximo dia 29.



"Esta decisão veio após as observações da mesa técnica e as recomendações do Ministério da Saúde. Estamos no caminho da reativação e isso foi conseguido graças ao cumprimento da vacinação 9/100, mas devemos continuar a cuidar de nós mesmos."