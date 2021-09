Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 20/09/2021 15:00 | Atualizado 20/09/2021 15:01

Rio - O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio no último domingo em uma atuação muito ruim da equipe. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista Mauro Cezar Pereira detonou a forma como Renato Gaúcho se comportou durante a partida.

"Está sempre no fio da navalha em muitos momentos, correndo perigo e ontem foi um desastre, vai 90% na conta do Renato, o Renato tem que refletir e a única chance de o Flamengo mudar isso, acho eu, é se ele conversar com os jogadores mais experientes e os jogadores mostrarem para ele que desse jeito não vai. O Flamengo abriu mão das suas melhores características em troca de uma nova característica legal, que é saber jogar na velocidade com espaço, mas ele nem sempre vai aparecer", afirmou.



Com o resultado, o Flamengo viu o Atlético-MG abrir 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O clube carioca tem dois jogos a menos, porém, de acordo com os cálculos de Tristão Garcia, as chances matemáticas de títulos do Rubro-Negro são apenas de 9%.