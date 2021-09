Gabigol está liberado para defender o Flamengo contra o Grêmio - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 17/09/2021 17:41

O Flamengo contará com Gabriel Barbosa diante do Grêmio, neste domingo. O o auditor Maurício Neves Fonseca, do STJD, concedeu o efeito suspensivo ao atacante, solicitado pelo clube após o Tribunal julgar e punir o atacante com duas partidas de suspensão nesta sexta-feira. Assim, o camisa 9 está liberado para atuar pelo Rubro-Negro até o julgamento do recurso no Pleno do STJD.

O atacante foi suspenso por chamar o futebol brasileiro de "várzea" após ser expulso na partida contra o Internacional, pelo Brasileirão, em 8 de agosto. O atleta já cumpriu uma partida. Portanto, a depender da decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Gabigol ainda terá um jogo a cumprir.

O confronto contra o Grêmio será às 19h30, neste domingo (19), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na terceira colocação e soma 34 pontos na tabela da Série A.