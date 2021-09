Rodrigo Caio celebra retorno aos gramados e comemora vitória do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Rodrigo Caio celebra retorno aos gramados e comemora vitória do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/09/2021 17:13

Sem atuar desde o dia 25 de julho, Rodrigo Caio retornou aos gramados na vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2 a 0, na última quarta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista à FlaTV, o zagueiro comemorou o retorno e destacou que estava feliz de poder contribuir com a equipe.



- Feliz, muito feliz. Trabalhei muito para retornar, para voltar a jogar saudável, que é o mais importante. Feliz de poder contribuir para a equipe. Espero evoluir a cada dia mais e que a gente possa continuar dessa mesma forma vencendo - disse o zagueiro.

Após uma série de lesões e problemas físicos desde janeiro de 2020, o Flamengo informou, no dia 31 de julho, que Rodrigo Caio seria afastado por "algumas semanas" para realizar um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular. Finalmente recuperado, o zagueiro pode retornar ao campo contra o Grêmio e atuou por 72 minutos.

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, novamente, enfrenta o Grêmio, no Maracanã, às 20h30, deste domingo. A partida será válida pela 21ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.