Rodrigo Caio celebra retorno aos gramados e comemora vitória do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo
Rodrigo Caio celebra retorno aos gramados e destaca vitória do Flamengo: 'Feliz de poder contribuir'
Zagueiro rubro-negro não entrava em campo desde o dia 25 de julho
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No dia do retorno da torcida ao Maracanã, Flamengo bate o Grêmio e se classifica à semi da Copa do Brasil
Com quase 7 mil presentes, o Rubro-Negro venceu o Tricolor gaúcho e passou de fase com placar agregado em 6 a 0
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