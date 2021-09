Renato Gaúcho - Paula Reis / Flamengo

16/09/2021

Rio - O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0, no Maracanã, no primeiro jogo com público no Maracanã após mais de um ano. O treinador Renato Gaúcho comemorou o resultado positivo e exaltou o atacante Pedro que fez os dois gols do Rubro-Negro na partida. O clube carioca avançou para a semifinal da Copa do Brasil.

"Fico feliz, né? Eu conversava com ele quase diariamente. Sempre falei que é um jogador de nível de Seleção também. Se não for nesta Copa, na próxima Copa com certeza ele vai estar. É um jogador com muitas qualidades, um jogador novo. Falei para ele antes do jogo Palmeiras, para ele deixar a ansiedade de lado. Não querer fazer o gol de qualquer jeito. E ele não precisa provar nada para ninguém", afirmou.



O treinador também abordou a sequência positiva que ele vem tendo no comando do Flamengo. Apesar dos elogios, Renato Gaúcho afirmou que apenas conquistas validarão o bom momento do Rubro-Negro.

"Trabalhamos para sermos campeões. Temos falado disso quase diariamente com meu grupo. A gente vem ganhando, vem buscando vitórias. Tudo isto está muito bonito, todo mundo gostando, mas se não ganhar não adianta nada. Trabalhamos para ganhar. Sabemos que estamos trabalhando para levantar a taça, essa é nossa obrigação. Como o torcedor quer, também queremos. De nada adianta 10 vitórias, 12 vitórias, invicto, não tomou gol na Copa do Brasil se não ganhar. É muito difícil para qualquer equipe ser campeã. Mas nosso objetivo é levantar a taça", disse.