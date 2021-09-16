Renato GaúchoPaula Reis / Flamengo
Renato Gaúcho comemora vitória do Flamengo e exalta Pedro: 'Vai estar em uma Copa do Mundo'
Rubro-Negro levou a melhor sobre o Grêmio no Maracanã
Renato Gaúcho comemora vitória do Flamengo e exalta Pedro: 'Vai estar em uma Copa do Mundo'
Rubro-Negro levou a melhor sobre o Grêmio no Maracanã
STJD derruba liminar que permitia Flamengo ter jogos com público no Brasileirão
Rodada da Série A neste fim de semana é mantida
Gabigol se irrita em partida tensa, discute com Felipão e reclama de substituição
Atacante do Flamengo não destacou dentro de campo
No dia do retorno da torcida ao Maracanã, Flamengo bate o Grêmio e se classifica à semi da Copa do Brasil
Com quase 7 mil presentes, o Rubro-Negro venceu o Tricolor gaúcho e passou de fase com placar agregado em 6 a 0
Flamengo confirma escalação para pegar o Grêmio com muitas mudanças
Renato Gaúcho optou por time misto no duelo que decidirá vaga à semifinal da Copa do Brasil, contra o Athletico
Daniel Alves posta vídeo com funk e gera reações de torcedores do Flamengo
Jogador, de 38 anos, está com futuro indefinido
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.