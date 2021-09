Contratado ao Manchester United, Andreas Pereira deixou a sua marca na estreia contra o Santos - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/09/2021 21:53

Rio - O Santos apresentou nesta terça-feira (14) um pedido de instauração de inquérito perante o Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) para apuração de possível infração do Flamengo no jogo realizado na Vila Belmiro, dia 28 de agosto, pela escalação do atleta Andreas Pereira.

Segundo o Peixe, o atleta descumpriu o protocolo da Anvisa em relação à quarentena do Covid-19. Em reunião do conselho nesta segunda-feira, o presidente Rueda comentou sobre esse pedido.



"Pela moralidade do futebol, entramos com um pedido na procuradoria da CBF para apontar essa irregularidade que de fato aconteceu. Faremos independentemente de resultado, mas numa análise prévia soubemos que o jogo não seria anulado ou a gente receber os pontos. É meio que posição unânime do jurídico. Consultei outros clubes que viveram essa situação, como o Fluminense e Grêmio. Mas independentemente dos pontos, é obrigação do Santos registrar insatisfação sobre o ocorrido. E está sendo feito. No mais tardar amanhã entraremos com essa reclamação na CBF", disse o presidente Andres Rueda.



O clube santista argumenta que o atleta teria jogado em clara violação das normas pertinentes aos protocolos de prevenção da COVID-19, por não ter cumprido o prazo de quarentena estabelecido pela Anvisa desde sua chegada da Inglaterra.

Num documento com 18 páginas, o Santos reforça que sempre cumpriu todos os protocolos determinados na pandemia e pede que seja aberto inquérito, bem como possível noticia de infração, perante o STJD, para que se investigue a situação, como o questionário epidemiológico preenchido pelo Flamengo para a escalação do jogador e formulários e documentos preenchidos pelo atleta quando de sua chegada ao Brasil.