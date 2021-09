David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

David Luiz Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/09/2021 18:07

O zagueiro David Luiz, mesmo sem entrar em campo para uma partida oficial desde maio, chegou bem fisicamente ao Flamengo e, nesta terça-feira, deu mais um passo na preparação para estrear pelo novo clube.

O defensor participou pela primeira vez com bola com os demais jogadores e avançou na preparação para ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Embora já esteja registrado na CBF como jogador do Flamengo, David Luiz não será relacionado para o duelo com o Grêmio nesta quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Como foi contratado após o dia 24 de agosto, data limite para a inscrição na competições, ele não pode defender o Rubro-Negro no torneio.

Por outro lado, Renato Gaúcho deve ter a volta de Rodrigo Caio, que não entra em campo desde julho, quando iniciou processo de "reequilíbrio muscular", que contou com intervenção no joelho. O zagueiro treinou normalmente e está à disposição.