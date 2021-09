Isla rebate críticas ironicamente e dispara: 'Hora de se aposentar' - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/09/2021 17:44

Rio - Após a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Isla recebeu críticas e apontado como o responsável por ter cometido erro defensivo no gol do Verdão.

Em uma publicação de um perfil chinelo no Instagram, a postagem discutia sobre as críticas que o jogador tinha recebido pela torcida do Flamengo. Na ocasião, Isla fez o seguinte comentário "Hora de se aposentar".

Além disso, o jogador foi expulso e não estará à disposição do Flamengo para a partida decisiva no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Maracanã. No jogo de ida, o Rubro-negro venceu o Tricolor Gaúcho por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença para garantir a classificação na semifinal do torneio.