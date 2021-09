Marcos Braz desconversa sobre procura pelo lateral-direito Daniel Alves - Foto: Reprodução/FLATV

Marcos Braz desconversa sobre procura pelo lateral-direito Daniel AlvesFoto: Reprodução/FLATV

Publicado 13/09/2021 16:07

Rio - Nesta segunda-feira (13), após a apresentação do zagueiro David Luiz, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, foi questionado sobre uma possível procura do Rubro-negro pelo lateral-direito Daniel Alves. No entanto, o dirigente despistou sobre o assunto, mas destacou que está atento ao mercado.

"O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Daniel Alves. O Flamengo está sempre atento ao mercado e para as oportunidades. Flamengo está sempre atento, mas isso não quer dizer absolutamente nada com o Daniel", disse Marcos Braz em entrevista coletiva, no Ninho do Urubu.

Nesta quarta-feira (15), o Flamengo enfrenta o Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. No jogo de ida, o Rubro-negro aplicou uma goleada sobre o Tricolor Gaúcho por 4 a 0.