David Luiz realiza primeiro treino pelo FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/09/2021 19:28

Nesta segunda-feira, David Luiz realizou o primeiro treino como jogador do Flamengo no CT do Ninho do Urubu. O jogador fez avaliações físicas na parte interna e, também, no campo. Essa informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal "O Dia"

David Luiz não entra em campo desde que deixou o Arsenal, da Inglaterra, ainda no primeiro semestre do ano. No entanto, como apresentou boa forma física, não deve demorar a estar em condições de estrear com a camisa do Flamengo. Vale destacar que, para estrear, o nome do jogador precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Antes do treino, David Luiz foi apresentado no começo da tarde desta segunda-feira, também no Ninho do Urubu. O zagueiro revelou que a mobilização da Nação foi fundamental para que ele aceitasse o novo desafio e destacou que é movido a grandes desafios.

Gabigol, que desfalcou o Flamengo contra o Palmeiras por causa de dores musculares, treinou no campo. Já Diego, que foi baixa por causa de um edema na panturrilha direita, realizou trabalhos internos.



Já Bruno Henrique, que não jogada desde a partida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, por lesão muscular na coxa direita, segue em recuperação física. Enquanto isso, Piris da Motta, César, Rodrigo Caio, Renê e Kenedy participaram de um coletivo ao lado do time sub-20.

A notícia ruim se deu por Arrascaeta. O Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda do meio-campista. O clube não divulgou prazo para a recuperação, mas o jogador já iniciou tratamento.



Mesmo assim, vale destacar, ele não estará disponível para a partida contra o Grêmio, na quarta-feira, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. A lesão ocorreu durante o jogo contra o Palmeiras.

Arrascaeta ficou em campo por apenas 23 minutos na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, no último domingo, no Allianz Parque. O meia havia sentido dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Dessa forma, Arrascaeta se junta a Filipe Luís, que também está entregue ao departamento médico do Flamengo.