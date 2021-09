David Luiz revela contato com jogadores do Flamengo antes ser anunciado - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/09/2021 15:10

Rio - Nesta segunda-feira (13), o zagueiro David Luiz foi apresentado como o novo reforço do Flamengo. Durante a coletiva, o jogador revelou que teve contato com atletas do Rubro-negro antes de ser anunciado oficialmente pelo clube carioca.

"São amigos que eu tenho, pessoas que o futebol me apresentou e que fazem parte da minha história. Sim, a gente conversa com todo mundo. Claro que eu tinha minhas questões, minhas perguntas e em nenhum momento eles me apresentaram algo negativo. Foi sempre positivo com qualquer um deles", disse David Luiz em entrevista coletiva.

David Luiz assinou com o Flamengo até o fim de 2022 e, neste momento, aguarda ser registrado no BID (Boletim Informativo Diário). A previsão é de que o zagueiro faça a estreia diante do Barcelona de Guayaquil, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, no dia 22 de setembro.