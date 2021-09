David Luiz é reforço do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

David Luiz é reforço do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/09/2021 21:20

Rio - Após semanas em compasso de espera, o Flamengo finalmente conseguiu fechar a contratação de David Luiz. Novo reforço rubro-negro, o defensor optou por acertar com o clube carioca por alguns motivos. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, pelo menos três razões fizeram com que o ex-jogador do Arsenal topasse vestir a camisa do clube carioca. Uma delas, a possibilidade de uma convocação.

"O jogador espera voltar à seleção brasileira, que defendeu 57 vezes. Convocações de atletas da mesma posição que atuam no Brasil, como Leo Ortiz, 25, do Red Bull Bragantino, e Miranda, do São Paulo, que tem 37, de idade, dão a David Luiz a esperança de ser lembrado por Tite se estiver atuando em alto nível com a camisa rubro-negra", afirmou Mauro Cezar Pereira em post no portal "UOL".



Além disso, a força da torcida do Flamengo tocou David Luiz. O jogador se impressionou com a forma como os rubro-negros "invadiram" o seu perfil nas redes sociais.

"Além de acreditar que terá mais chances de voltar ao time da CBF atuando no Brasil, David Luiz se empolgou com a movimentação da torcida rubro-negra por sua contratação. Ele chegou a receber cerca de 600 mil mensagens diárias pelas redes sociais nas últimas semanas", disse.

Por fim, das ofertas que recebeu, a do Flamengo foi a que mais o empolgou em relação a possibilidade de lutar por títulos. "Propostas do Catar e da França foram levadas ao atleta desde sua rescisão contratual com o Arsenal. A chance de seguir brigando por títulos também pesou na opção pelo Flamengo. Sua prioridade, como se sabe, era retornar ao Benfica, seu primeiro clube no futebol europeu, mas os portugueses não conseguiram adequar o orçamento e o negócio não foi fechado", disse.