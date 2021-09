Renato Gaúcho abraça Michael - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/09/2021 19:50

Rio - O treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, exaltou os jogadores do Flamengo após a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1. O Rubro-Negro teve muitos desfalques na partida deste domingo, mas conseguiu se superar e buscar o resultado positivo. O técnico ressaltou a dificuldade de estar na luta por três títulos na temporada.

"Parabéns para o grupo. Tivemos alguns dias sem jogos, mas, em compensação, muitos jogadores na Seleção, outros no departamento médico. Isso dificultou muito o trabalho. Sempre falo para o grupo treinar e treinar forte, porque temos três competições e tem espaço para todo mundo. O grupo deu a resposta hoje contra um grande adversário. Conseguimos uma virada muito boa. Agora, a gente segue fazendo o nosso trabalho. Estamos na cola dos que estão na nossa frente, porque o nosso objetivo também é brigar pelo título brasileiro", afirmou.



O treinador também aproveitou para comentar a contratação de David Luiz. O zagueiro, de 34 anos, foi anunciado pelo Flamengo e assistiu a partida entre o clube carioca e o Palmeiras, neste domingo.

"Acho todo grande jogador time espaço no nosso grupo, quanto mais forte, mais possibilidade vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, um jogador internacional, nível seleção brasileira. Não preciso jogar confete, é acima da média. Gostaria de destacar nossos zagueiros estão jogando muito bem, subiram muito de produção. Não adianta ter um time, tem que te rum grupo. Com a chegada do David Luiz, é mais um pra se juntar, nosso grupo é forte", disse.