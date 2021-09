Marcos Braz - Alexandre Vidal / Flamengo

Marcos BrazAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/09/2021 19:24

Rio - Após o anuncio oficial de David Luiz, novamente o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, utilizou as redes sociais para ironizar as críticas que recebeu após viajar para a Europa em busca de reforços para o clube carioca. O dirigente compartilhou a declaração do zagueiro após o acerto e brincou. "Turismo em São Paulo. Até que é legal. Tamujunto NAÇAO!", escreveu.

Não é a primeira vez que Marcos Braz faz um post utilizando a palavra "turismo" com tom de ironia. Após a contratação do meia Andréas Pereira pelo Flamengo, o dirigente postou a mesma palavra.



A negociação envolvendo as duas partes exigiu paciência do Flamengo que esperou o jogador definir a sua situação envolvendo o futebol europeu. David Luiz acabou não fechando como nenhuma equipe do Velho Mundo e acabou convencido a voltar para o futebol brasileiro.

Uma contratação para o setor defensivo era considerada prioridade para o Flamengo. Rodrigo Caio vem tendo uma temporada com muitas lesões e por conta disso a chegada de mais um zagueiro foi vista com bons olhos pelo clube carioca.



O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.