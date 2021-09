David Luiz - Reprodução

Publicado 11/09/2021 17:58

Rio - Anunciado pelo Flamengo, o zagueiro David Luiz utilizou suas redes sociais para dar a sua primeira declaração como jogador do clube carioca. Em seu perfil no Instagram, ele destacou o novo desafio no clube carioca.

"O propósito de Deus será cumprido !!! Servirei a Deus e lutarei por essa linda nação !!! Agora posso dizer MEU MENGÃO !!! Deus nos abençoe !!! Bora trabalhar..", postou o defensor.

A negociação envolvendo as duas partes exigiu paciência do Flamengo que esperou o jogador definir a sua situação envolvendo o futebol europeu. David Luiz acabou não fechando como nenhuma equipe do Velho Mundo e acabou convencido a voltar para o futebol brasileiro.

Uma contratação para o setor defensivo era considerada prioridade para o Flamengo. Rodrigo Caio vem tendo uma temporada com muitas lesões e por conta disso a chegada de mais um zagueiro foi vista com bons olhos pelo clube carioca.



O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.