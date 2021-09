Daniel Alves - Van Campos

Publicado 11/09/2021

Rio - Após a rescisão de contrato entre São Paulo e Daniel Alves, o Flamengo apareceu como um dos destinos ventilados para o latera da seleção brasileira. Porém, em seu perfil oficial no Twitter, o jornalista Mauro Cezar Pereira descartou a possibilidade de negociação entre as partes.

"Galera que me pergunta sobre Daniel Alves no Flamengo: esqueçam. Não existe qualquer negociação entre as partes", afirmou o jornalista.

Daniel Alves, de 38 anos, chegou ao São Paulo em 2019, após deixar o Paris Saint-Germain. Torcedor do clube paulista, o atleta viveu altos e baixos com a camisa do Tricolor Paulista. Ao todo, o atleta, que atuou como lateral-direito e meia, disputou 95 jogos e fez dez gols pelo clube. Ele conquistou um Paulistão pelo Tricolor.



O atleta foi convocado por Tite para os últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias e poderá fazer parte do elenco para a disputa da Copa do Mundo de 2022. Revelado pelo Bahia, Daniel Alves teve passagens por grandes clubes do futebol europeu como Barcelona, PSG e Juventus.