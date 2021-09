Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/09/2021 14:45

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira utilizou suas redes sociais para dar uma dica para o técnico Renato Gaúcho para como ele deverá escalar David Luiz pelo Flamengo. Mauro relembrou os melhores momentos do defensor no futebol europeu e viu duas semelhanças no esquema táticos dos times que ele defendeu.

"Sobre David Luiz: em campo seus melhores momentos foram em 2012, campeão europeu com Roberto Di Matteo; e em 2017, campeão inglês com Antonio Conte, ambos técnicos italianos, ambos no Chelsea, ambos com times que não deixavam a defesa exposta. Alô, Renato Gaúcho, tudo bem aí?", disse.



Novo reforço do Flamengo, o defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.

