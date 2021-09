Diego não enfrentará o Palmeiras - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/09/2021 11:35

O Flamengo terá mais um desfalque para o duelo contra o Palmeiras, no domingo às 20h pelo Campeonato Brasileiro. Diego teve constatado um edema na panturrilha direita e não irá se recuperar a tempo para estar em campo no Allianz Parque.

O jogador sentiu as dores no local após o treino de quinta-feira, segundo comunicado do Flamengo. Após exames, os médicos constataram o edema e Diego já iniciou o tratamento.

Esse não é o único problema do técnico Renato Gaúcho para o duelo com o Palmeiras. Filipe Luís está com uma lesão na panturrilha esquerda e segue em tratamento.



Por outro lado, Gabigol e Everton Ribeiro retornarão da Seleção Brasileira e ficarão à disposição do Flamengo, assim como Arrascaeta e Isla.