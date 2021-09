David Luiz - Reprodução

David LuizReprodução

Publicado 10/09/2021 10:00

Rio - Os torcedores do Flamengo ganharam uma notícia positiva em meio a possível contratação de David Luiz pelo clube carioca. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro está mais animado com a possibilidade de conseguir o reforço do defensor brasileiro.

Ainda não houve uma negociação mais detalhas do Flamengo com o jogador, porém, as partes já iniciaram uma conversa. O defensor, de 34 anos, ainda não descarta uma negociação para permanecer na Europa, mas já começa a ver com bons olhos a possibilidade de atuar no Brasil.



Segundo o jornalista, David Luiz recebeu ofertas de clubes europeus, porém, são equipes que não disputam as primeiras colocações em suas ligas. Com isso, a possibilidade do defensor acertar com o Flamengo, uma das principais equipes do Brasil e da América do Sul, aumenta.

O defensor, de 34 anos, deixou o futebol brasileiro em 2007, após defender o Vitória. Pouco conhecido no país, David Luiz se destacou na Europa, onde defendeu clubes importantes como Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Além disso, o zagueiro foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014.